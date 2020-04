Na madrugada desta quarta-feira, dia 29, por volta das 04h00, aproximadamente dez homens armados de revólver invadiram um apartamento no residencial Nova Caiçara e realizaram um arrastão.





Os criminosos subtraíram celulares e outros objetos do interior da residência, agrediram as pessoas que estavam no recinto, fugindo em seguida, tomando destino ignorado.





A Polícia foi acionada, mas os bandidos não foram localizados.