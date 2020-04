JOVEM É BRUTALMENTE ASSASSINADO NA CIDADE DE SOBRAL!

Na Madrugada desta quarta-feira (29/04), aproximadamente cinco homens, fortemente armados invadiram uma casa no residencial Caiçara, nas proximidades do "Morro da Macaca" e sequestraram um jovem de 18 anos, identificado como Marcos Rian. Os bandidos levaram o jovem para um matagal nos arredores do Açude Mucambinho e o executaram com tiros de revólver na cabeça.





Segundo informações, o crime foi cometido por indivíduos que fazem parte de uma facção rival do bairro Terrenos Novos .

No início da noite de hoje (29/04), as autoridades tomaram conhecimento que circulava uma imagem em grupos de Whatsapp do corpo da vítima com sinais de perfuração a bala na cabeça, que teria sido supostamente divulgada pelos próprios criminosos, o que torna o crime ainda mais estarrecedor.





Vale ressaltar que o corpo da vítima ainda não foi encontrado!





Fonte: Sobral na Mídia