DENÚNCIA DO INTERNAUTA DO DISTRITO DE APRAZÍVEL, EM SOBRAL

Confira à íntegra da denúncia:

"Olá, gostaria de fazer um alerta para a população de Aprazível, que até o momento está com casos confirmados de Covid-19, porém há relatos que estas pessoas que deviam estar de quarentena, infelizmente não estão acatando, fazendo assim, irrelevante a situação e a falta de respeito com a saúde do próximo! Esperamos que haja manifestação de alguma autoridade para conter essa situação que tristemente é alarmante, pois as pessoas não estão obedecendo e não estão tendo responsabilidade!









Isso não é um alarme, mas um apelo pra população não somente de Aprazível, mas para todos os outros lugares que se encontram na mesma situação."