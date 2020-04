DIA DO JORNALISTA - HOMENAGEM FEITA PELOS ESTUDANTES DE JORNALISMO DO UNINTA; VÍDEO

O vídeo foi produzido pela turma do projeto WebTV UNINTA do curso de Jornalismo do Centro Universitário INTA, que é coordenado pelo prof Me Matheus Salvany e faz alusão ao Dia do Jornalista celebrado anualmente no dia 7 de abril.





O dia do jornalista foi criado no dia 7 de abril de 1931, pela Associação Brasileira de Imprensa (ABI). A data foi estabelecida por alguns motivos. Um deles é que, no dia 7 de abril de 1908, foi criada a própria Associação Brasileira de Imprensa. Idealizada pelo jornalista Gustavo Lacerda, a associação situa-se no Rio de Janeiro e é um centro de ação que tem como objetivo assegurar os direitos à classe jornalística.





A data foi designada em homenagem ao jornalista e médico Giovanni Battista Líbero Badaró, morto no dia 22 de novembro de 1830.