Guerra de facções: Idosa de 72 anos é assassinada com 12 tiros de pistola diante da família na Aerolândia

O Ceará registrou mais um assassinato contra mulher, subindo para 92 o número de crimes do gênero neste ano. A vítima foi uma idosa de 72 anos, que acabou sendo executada com cerca de 12 tiros de pistola, numa autêntica execução sumária. O fato ocorreu na tarde desta segunda-feira (6), no bairro Aerolândia, na Capital. Policiais civis e militares fazem uma caçada naquela comunidade em busca de prender os criminosos.





A idosa morta foi identificada como Miriam Arruda da Silva, que completaria 93 anos no próximo mês de junho. De acordo com a Polícia, a aposentada estava na porta de casa quando foi surpreendida pelos bandidos e morta, a tiros, na calçada da residência, na presença de familiares e vizinhos. Os bandidos fugiram a pé, mas provavelmente, embarcaram em um carro deixado nas proximidades.





Após o crime, uma onda de boatos se espalhou pelo bairro e replicou nas redes sociais, com a informação de que a idosa morta seria mãe de um antigo e conhecido traficante de drogas que até hoje mora na comunidade e seria, supostamente, um dos chefes de uma facção criminosa que controla a venda de drogas no bairro.





Vingança?





Ainda ontem à tarde, um tiroteio foi registrado nas proximidades de uma ponte sobre o Rio Cocó, que corta a região, e liga os bairros Lagamar e Aerolândia. Bandidos dos dois bairros são inimigos e os confrontos são históricos naquela região da Capital, o que já deixou dezenas de mortos nos últimos 20 anos.





Outra versão que circulou na boataria aponta que o crime teria sido uma vingança ou “acerto de contas”. Bandidos teriam invadido o local para matar um homem apontado como responsável pelo assassinato de uma criança, um menino de 4 anos, há duas semanas. Como não encontraram o suspeito, assassinaram a mãe dele.





