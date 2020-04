Em prisão domiciliar no Paraguai, Ronaldinho participa de live de pagode

Ex-jogador e seu irmão Assis estão em um hotel de Assunção sob custódia policial.

Ronaldinho Gaúcho participou em chamada de vídeo, neste sábado (25), da live Churrasquinho do Menos é Mais, do grupo Menos é Mais, direto do hotel onde cumpre prisão domiciliar, em Assunção, no Paraguai. A banda estava reunida, quando o vocalista Duzão recebeu a ligação em vídeo de Ronaldinho.





– É mentira, é mentira. Tá de s*********. Bruxo! Fala, meu parceiro – disse, antes da resposta do ex-camisa 10.





– E aí, irmão. Na paz? Tudo na paz, graças a Deus. Feliz demais de trocar ideia com vocês. Consegui o contato através do meu filho, estou sempre acompanhando. Muita sorte e tudo de bom para vocês – disse o ex-jogador.





Ronaldinho recebeu um convite para participar de um pagodão quando retornar ao Brasil.





– Já está combinado [o pagodão]. Quando eu sair daqui e tudo se acalmar, vamos estar juntos – declarou, antes de desligar.





Ronaldinho e seu irmão Assis cumprem prisão domiciliar em um hotel de Assunção sob custódia policial e com a proibição de sair do Paraguai. No último dia 7, eles pagaram fiança de R$ 8,3 milhões para deixar o Grupamento Especializado da Polícia Nacional, onde estavam detidos.





Não foi só Ronaldinho quem participou da live do Menos é Mais. Thiago Silva e Neymar também apareceram na apresentação, mas com vídeos gravados.





(Folhapress)