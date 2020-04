Estado deve apresentar versão de plano de reabertura na quarta (29)

Informação foi confirmada pelo secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Maia Júnior. Ele ainda disse que as empresas liberadas a operar no Ceará, agora, representam 74,8% das riquezas geradas na economia local.





O plano de reabertura da economia no Ceará começa a ganhar pontos mais definidos. Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Estado, Maia Júnior, o Governo deverá apresentar a primeira versão do planejamento elaborado pelo grupo de trabalho criado para discutir o assunto na próxima quarta-feira (29). Apesar de parte dos negócios no Estado estar fechada como medida de combate ao coronavírus, o titular da Sedet destacou que a atividade econômica não está totalmente paralisada, e que as empresas habilitadas a operar agora representam 74,8% das riquezas geradas no Ceará.





Maia Júnior destacou que o trabalho está sendo feito em conjunto com empresários do setor produtivo, que representam entidades cearenses, e com representantes do Governo Estadual, além de outros órgãos públicos, como o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal. Ele ainda comentou que o planejamento precisa ser pensado com cautela, considerando as dificuldades impostas pela crise sanitária da pandemia do novo coronavírus.





O secretário também apontou que os planos de retomada da economia apresentados pelo Governo Federal não continham muitos detalhes, o que poderia comprometer o processo de reabertura. "Na quarta-feira, teremos a primeira versão, que foi discutida com entidades empresariais e o Ministério Público. O Governo Federal já começou a falar nisso, mas não detalhou nada, fez alguns comentários, e é preciso trabalhar bem."





Maia ainda apontou que a crise do coronavírus apresenta uma cenário complicado, porque pressiona o sistema de saúde, então reabrir a economia sem planejamento poderia causar uma nova onda de contaminação. Caso haja mais casos, o Estado poderia ter dificuldades em oferecer leitos de terapia intensiva para o tratamento dos casos mais graves da Covid-19.





"Essa crise tem vários momentos, destacando a saúde. Sem uma situação controlada, não há garantia de leitos se o tamanho da contaminação for grande, o que termina por dificultar uma garantia de tratamento", disse Maia.





O secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho ainda disse que as decisões sobre a retomada serão lideradas pelos especialistas da área da saúde, reforçando o posicionamento do governador Camilo Santana.





Valor adicionado





Mesmo durante o momento de redução da atividade econômica no Ceará, Maia Júnior ressaltou que as empresas que estão liberadas a operar representam 74,8% do Valor Adicionado Bruto (VAB) no Estado. O conceito é utilizado para indicar o valor que a atividade agrega aos bens e serviços consumidos no seu processo produtivo. É um indicativo da contribuição da atividade ao Produto Interno Bruto (PIB) cearense.





Casos de Covid-19





O Ceará alcançou 4.702 diagnósticos positivos e 271 óbitos em decorrência da Covid-19 até as 17h desta quinta-feira (23), conforme dados da plataforma IntegraSUS da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa). Em relação aos dados fornecidos no mesmo horário desta quarta-feira (22), houve um acréscimo de 586 novos resultados positivos para o vírus, além de mais 32 mortes confirmadas. Desde o dia 15 de março, quando a Sesa divulgou os três primeiros casos de Covid-19 no Ceará, este é o pior dia da pandemia no Estado, com recorde tanto de óbitos registrados, como de casos confirmados.





