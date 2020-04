Salário de Frota é penhorado para pagar honorários advocatícios

A dívida é referente a um processo em fase de execução no qual Frota foi condenado a indenizar Wyllys por danos morais.

A Justiça de Brasília determinou a penhora de 30% sobre o salário do deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) para o pagamento de honorários advocatícios.





A dívida refere-se a processo em fase de execução. O parlamentar foi condenado a indenizar por danos morais o ex-deputado Jean Wyllys por calúnia e difamação.





Segundo consta nos autos do processo da 9ª Vara Cível, o deputado foi acusado de disseminar contra Wyllys uma série de notícias falsas na internet, inclusive atribuindo a ele falas de apoio a atos de pedofilia.





A condenação final de Frota foi majorada para R$ 20 mil, além de 11% em honorários advocatícios.





Tendo em vista que Frota nunca cumpriu com a determinação judicial, foi judicializado um novo processo para que a dívida fosse quitada.





Na decisão, a magistrada determinou que o condenado fosse citado para o pagamento do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, destaca o jornal Metrópoles.