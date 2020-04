Santa Quitéria registra mais de 8 mil raios em 2020

Santa Quitéria continua surpreendendo com os elevados registros de raios. Dados da Enel Distribuição Ceará, por meio do Sistema de Monitoramento e Alerta, apontam 8.034 descargas atmosféricas no município em 2020, sendo a maior concentração no Estado. Em todo o Ceará, foram 162.497 de janeiro até hoje, 23 de abril.





No ano passado, a maior incidência de raios foi em Santa Quitéria, porém, em uma quantidade bem menor em relação ao já contabilizado neste ano, apenas 3.735. De acordo com a companhia, cerca de 60% dos raios foram registrados na área operacional Norte.





O dia com maior número de descargas atmosféricas registradas em 2020 foi 13 de fevereiro, totalizando 8.158 raios, seguido por 8 de janeiro, com 6.713, e, em terceiro lugar, 9 de janeiro, com 6.108.





O sistema emite boletins diários sobre as condições meteorológicas de todo o Ceará e antecipa contingências no atendimento de emergência. Além disso, o programa conta com previsão de chuvas, monitoramento das áreas e alertas para previsão de riscos, como raios, queimadas, tempestades e fortes ventos para cada local monitorado.





Via portal A Voz de Sta. Quitéria