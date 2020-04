Fim de semana com violência deixa 28 pessoas mortas em homicídios, latrocínios e feminicídios

Vinte e oito pessoas foram assassinadas no fim de semana no Ceará. A Grande Fortaleza foi a área com maior incidência de homicídios, latrocínios, lesões corporais seguidas de óbito e feminicídios no período, com o registro de 16 crimes, sendo sete em Fortaleza e nove na Zona Metropolitana. No interior do estado, mais 12 pessoas foram mortas, sendo seis na região norte e outras seis no Sul.





Em Fortaleza, entre a manhã de sexta-feira (3) e o começo da madrugada desta segunda-feira (6), sete pessoas foram assassinadas nos seguintes bairros: Serrinha, Pirambu, Praia do Futuro, Barra do Ceará, Sapiranga-Coité, Jardim Iracema e Quintino Cunha.





Na Região Metropolitana de Fortaleza foram nove assassinatos nos Municípios de Aquiraz (4 mortos), Horizonte (2), Maranguape, Caucaia (latrocínio) e Maracanaú.





Na Região do Interior Norte, seis pessoas foram mortas nos Municípios de Tianguá, Baturité (morte por intervenção policial), Itapipoca Sobral, Guaraciaba do Norte e Massapê.





No Interior Sul, assassinatos ocorreram em: Limoeiro do Norte (duplo), Juazeiro do Norte (lesão corporal a facadas seguida de óbito), Crato, Campos Sales e Jaguaruana.





Três duplos assassinatos foram registrados no fim de semana no Ceará. Veja os casos:





1 - Sábado (4/4) – Um casal foi morto, a tiros, no bairro Luis Alves de Freitas, na cidade de Limoeiro do Norte, na região do Vale do Jaguaribe (a 213Km de Fortaleza). Francisco Eliziano de Freitas da Silva, 24 anos, conhecido por “China”; e uma mulher de 33 anos, identificada apenas por Leila, foram executados, a tiros, quando trafegava em uma motocicleta.





2 – Dois homens, ainda não identificados, foram mortos a tiros, dentro de uma residência localizada na Rua Raimundo Alves da Silva, bairro Planalto Horizonte, no Município de Horizonte, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A Polícia suspeita que o crime tenha sido um “acerto de conta” entre facções criminosas.





3 – Um casal foi assassinado a golpes de foice, na madrugada de domingo (5), no bairro Croatá 2, em Aquiraz, na RMF. A mulher, identificada como Fabiana de Sousa Lima, e o atual companheiro dela foram mortos dentro de casa. O ex-marido de Fabiana é o suspeito do crime e está foragido.





