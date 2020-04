Quatro mulheres são assassinadas no Ceará no fim de semana. No ano, já são 91 crimes do gênero

Com mais quatro crimes registrados somente neste último fim de semana, subiu para 91 o número de mulheres assassinadas no Ceará em 2020. Entre o sábado (4) e o domingo (5), quatro casos do gênero foram registrados pela Polícia em Fortaleza e nos Municípios de Aquiraz, Limoeiro do Norte e Sobral. Dois deles ficaram caracterizados como feminicídios.





O primeiro crime ocorreu ainda no sábado (4), quando uma mulher identificada apenas por Leila, foi morta a tiros juntamente com o namorado no Município de Limoeiro do Norte (a 213Km de Fortaleza). O casal trafegava em uma motocicleta pelos arredores da cidade e ao chegar perto de casa, no bairro Luiz Alves, foi emboscado pelos assassínios e executado com vários tiros à queima-roupa. Ambos morreram no local.





Na manhã do domingo (5), o corpo de uma mulher, despido e com marcas de violência, foi encontrado por populares em um terreno baldio, na Rua Antônio de Alencar, no Centro da cidade de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Mais tarde, a mulher foi identificada como Roberta Ariela da Silva de Holanda. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) emitiu uma nota oficial sobre o caso informando que o crime já está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).





Também no domingo, durante a madrugada, um casal foi agredido a golpes de foice em uma residência no bairro Croatá 2, no Município de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Segundo a Polícia, Fabiana de Sousa Lima e seu atual companheiro foram agredidos pelo ex-marido de Fabiana, que não se conformava com a separação. O assassino já foi identificado e está sendo procurado. AS vítimas ficaram com o rosto desfigurado por terem sido atingidos com profundos golpes.





Na cidade de Sobral, a adolescente Ana Alice Dias de Sousa, 17 anos, foi morta com um tiro na cabeça. O crime ocorreu na madrugada do domingo (5), no Conjunto Residencial Nova Caiçara. De acordo com a Polícia, o principal suspeito do crime é um ex-namorado da adolescente, já identificado como John Lennon Mendes, 36 anos, que está foragido.





Balanço





Entre janeiro e março, 87 mulheres foram mortas no Ceará. Com os quatro casos ocorridos neste começo de abril, o número de crimes do gênero chega a 91. Foram registrados 30 casos em janeiro, mais 30 em fevereiro e 27 em março.





(Blog do Fernando Ribeiro)