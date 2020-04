TRAGÉDIA: CAMOCINENSE DE 24 ANOS MORRE AFOGADA NAS ÁGUAS DO RIO COREAÚ

Durante a manhã desta quinta-feira, 09, por volta das 06h40, uma jovem que estava com um grupo de amigos morreu afogada nas águas do rio Coreaú, em Granja. As informações repassadas ao blog Camocim Polícia 24h pela Polícia Militar é que a jovem Camila Rodrigues de Sousa, 24 anos, residente no Conjunto Carmen Arruda, bairro São Francisco, em Granja, participava de uma bebedeira com alguns amigos e que em um certo momento se dirigiu a Barragem Lima Brandão, ao lado da Ponte metálica e teria se jogada (ou escorregado), indo parar na forte correnteza do Rio Coreaú e infelizmente desapareceu. Os seus amigos ainda tentaram salvá-la mais infelizmente não conseguiram.





De imediato uma equipe do Destacamento da Polícia Militar de Granja sob o comando do Subtenente Edmilson foi ao local e colheu as primeiras informações. Uma equipe de militares do Corpo de Bombeiro de Sobral foi acionada e ao chegar iniciou as buscas a procura da jovem Camila e momentos depois conseguiram encontrá-la já morta, infelizmente. Uma equipe da Pefoce já está a caminho para conduzir o corpo da jovem ao IML de Sobral. Com esse caso o município de Granja passa a ter dois casos de afogamentos fatais no ano de 2020, o primeiro aconteceu no distrito de Ubatuba no dia 09 de fevereiro.





(Camocim Polícia 24 hs)