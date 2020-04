Programa Santander Graduação oferta bolsas em dinheiro para acadêmicos do UNINTA

O Centro Universitário Inta (UNINTA), em parceria com o Programa Santander Graduação, divulga nova seleção que concederá bolsas em dinheiro aos acadêmicos selecionados. As inscrições são válidas para estudantes da graduação presencial e poderão ser realizadas até a próxima quarta-feira, 15 de abril.





Como requisito obrigatório para participar da seleção, o estudante deve ter pelo menos 18 anos, ter integralizado entre 20% e 80% do curso, ter um Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) igual ou acima de 7,5, apresentar renda familiar bruta de até 1,5 salários mínimos por pessoa e ser correntista ativo do Santander. Aqueles que não possuem conta poderão abrir uma online pelo site do banco. https://abrasuaconta.santander.com.br/





A bolsa, de R$300,00 mensais, que será recebida ao longo dos 12 meses, terá livre utilização e será paga de forma direta ao estudante através do Santander Universitário. Para participar da seleção, o estudante que atenda os requisitos acima deve se inscrever no site oficial do programa: https://www.becas-santander.com/pt/program/santandergraduacao1s2020





Como critério da seleção, será feita análise baseada no IRA e na renda declarada.





O resultado, de acordo com o calendário do Santander, será divulgado no dia 20 de maio. Os alunos selecionados deverão permanecer matriculados na instituição durante o período do programa para não perder o benefício.