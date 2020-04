GRANJA-CE: JOVEM MORRE AFOGADO EM AÇUDE NO PARAZINHO. 3ª MORTE NO ANO

Durante a manhã deste sábado, 11, os pms do destacamento de Granja registraram mais uma morte por afogamento em um açude no distrito do Parazinho. A vítima foi identificado como Genivaldo Moreira Sabino, 35 anos. Com este caso o município de Granja chega a triste marca de três morte por afogamento somente neste ano de 2020. O primeiro aconteceu no dia 9 de fevereiro. Relembre AQUI. O segundo aconteceu há dois dias, na quinta-feira 09 de abril.





De acordo com as informações repassadas pela família aos policiais que atenderam a ocorrência, a vítima tinha por costume ingerir bebida alcoólica e durante a noite de ontem, sexta-feira, 10, o mesmo se encontrava com grupo de amigos fazendo uso de bebida alcoólica.





Já durante a manhã deste sábado, 11, populares encontraram o corpo da vítima já morta boiando nas águas de um açude conhecido como “Açudinho”, localizado no distrito de Parazinho. Uma equipe da PM do destacamento de Granja sob o comando do Subtenente Fontenele foi chamada para o local e constatou a veracidade da informação. Em seguida a Pefoce foi acionada e cerca de duas horas depois chegou ao local e resgatou o corpo. De acordo com um dos peritos, não havia marcas de violência no corpo da vítima, sendo então o corpo conduzido para o IML da cidade de Sobral.





(Camocim Polícia 24h)