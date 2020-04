Meme do caixão: primeiro grande viral da quarentena; vídeo

Além de divertir, o “meme do caixão” deixou muita gente confusa. Revelamos aqui o mistério deste viral.

O “meme do caixão” mostra inicialmente uma situação de vida ou morte, que é cortada na “hora H” para um vídeo completamente diferente: um grupo de homens com trajes distintos dança e faz malabarismos com um caixão.





Os passos e movimentos dos homens estão sincronizados com uma música eletrônica que, apesar de encaixar de forma perfeita, não parece ser o que estava tocando no momento da filmagem.





A dança em funerais é uma cerimônia tradicional em várias regiões da África.





A coreografia com mais malabarismos vista nos memes foi uma invenção de Benjamin Aidoo, um carregador de caixões profissional de Gana.





Em entrevista à emissora BBC, Aidoo disse que pensou que a nova maneira de executar seu trabalho poderia trazer mais alegria aos funerais:





“Quando o cliente vem até nós, perguntamos: ‘Você quer algo solene ou um pouco mais de teatro? Ou talvez uma coreografia?’. É só pedir que nós fazemos.”





A música que faz a trilha sonora destes memes é um sucesso do ano passado chamado “Astronomia 2K19”, do produtor musical italiano Stephan F.



Confira um compilado com os melhores “memes do caixão”:



Veja mais sobre: Curiosidades

(Renovamídia)