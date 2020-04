Um homem foi assassinado na noite deste sábado (18), na comunidade de Córrego das Almas, zona rural do município de Santana do Acaraú. A vítima, José Rodrigues da Silva Filho, foi alvejado com vários tiros e morreu no local da ocorrência. A PM compareceu ao local, permanecendo até a chegada do carro rabecão do IML de Sobral. O corpo foi recolhido e encaminhado para necrópsia.





Com informações do portal Tribuna dos Vales