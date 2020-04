Homem morre e dois ficam feridos em acidente na CE 178 em Santana do Acaraú

Uma colisão frontal entre duas motocicletas deixou um morto, um ferido e outro desaparecido na noite deste sábado (18), na Rodovia CE 178, próximo à comunidade de Sororoca, zona rural de Santana do Acaraú. Segundo informações obtidas por nossa reportagem, a vítima fatal foi identificada como João do Bento, ele morreu no local do sinistro. Já Francisco Evangelista de Araújo, 31 anos, morador do bairro Marapatá, foi socorrido por uma ambulância para o hospital municipal Dr José Arcanjo Neto, mas chegou na unidade inconsciente, a terceira vítima do acidente está desaparecida na mata, é o vizinho de Evangelista, conhecido por Valdir.





Evangelista está sendo acompanhado pela equipe de profissionais da unidade de saúde. O corpo de João do Bento foi recolhido pelo rabecão do IML de Sobral.





Com informações do portal Tribuna dos Vales