MASSAPÊ REGISTRA O PRIMEIRO CASO DE COVID-19!

O Prefeito de Massapê, Jacques Albuquerque, confirma em sua rede social, o primeiro caso de Covid-19 no município.

"Acabamos de saber de forma oficial, através do LACEN, o resultado do primeiro caso de corona vírus no nosso município. Trata-se de uma senhora de 67 anos, residente no CENTRO da cidade. Ressalto ainda que as datas dos primeiros sintomas foram no dia 30/03 e que desde então a senhora encontra-se em ISOLAMENTO social, bem como a sua família e os contactantes próximos em QUARENTENA, sendo monitorizados diariamente pela equipe da secretaria de saúde de Massapê. Hoje ela está bem, assintomática. Estaremos sempre prezando pela transparência da informação, bem como no cuidado e monitoração da família diariamente. Portanto, agora mais do que nunca, permaneçamos em casa!"