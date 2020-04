Jovem sequestrado por facção criminosa é obrigado a cavar sua própria cova e fuzilado com mais de 10 tiros

A crueldade praticada por bandidos de facções criminosas no Ceará não tem limites. No fim de semana passado, além dos tiroteios e invasões em várias comunidades da periferia da Grande Fortaleza, dezenas de assassinatos foram registrados. Alguns deles com requintes de selvageria e perversidade. Em um dos crimes, um jovem foi obrigado pelos bandidos armados a cavar a sua própria cova antes de ser eliminado sumariamente com mais de 10 tiros.





O crime ocorreu na Grande Fortaleza e os assassinos fizeram questão de filmar tudo, desde o momento em que obrigam a vítima a cavar o buraco onde seria enterrada após a morte brutal. Na cena seguinte, o rapaz é obrigado a entrar no buraco e deitar, para depois ser fuzilado sem nenhuma chance de defesa. Embora não haja precisão nas informações, boatos revelam que o crime teria ocorrido em uma favela na zona Sul da Capital.





Decapitada





Em Maranguape, a Polícia trabalha para esclarecer a morte brutal de uma adolescente de 16 anos que estava desaparecida da casa dos pais há dois dias. Na manhã da última sexta-feira (24), o corpo da garota foi encontrado por populares dentro de um caso deixado às margens da rodovia CE-065. O cadáver estava sem a cabeça. Mesmo assim, o corpo foi reconhecido no local pelos familiares, através das roupas e de tatuagens que a vítima possuía.





No dia seguinte, os criminosos deixaram a cabeça no mesmo local onde antes havia jogado o cadáver decapitado e dentro de sacos plásticos.





Sequestrado e torturado





Na localidade de Jabuti, no Eusébio, também na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foi encontrado o corpo de um jovem que era irmão de um policial militar e por esta razão foi seqüestrado por bandidos de uma facção criminosa.





Após horas de buscas, o corpo do rapaz foi localizado amarrado a uma árvore, em meio a um matagal e apresentava vários tiros. Ainda no sábado, a Polícia Militar deteve um dos suspeitos do crime com várias armas e munições.





Jovem executada





Ainda no fim de semana, bandidos invadiram uma casa na localidade de Área Verde, em Caucaia, e mataram uma jovem identificada como Valéria Ribeiro de Araújo, 22 anos, que foi arrastada pelos assassinos, na guerra entre facções criminosas. Pelas redes sociais, os bandidos comemoraram a morte da garota.





(Fernando Ribeiro)