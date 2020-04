Sobe para três o número de policiais militares do Ceará mortos pelo coronavírus

Subiu para três o número de policiais militares cearenses mortos por contágio do coronavírus. No fim de semana, um subtenente e um sargento faleceram após terem contraído a doença. Há duas semanas, o tenente-coronel José Océlio Atanázio Alves também faleceu em decorrência do contágio do Covid-19. A Corporação lamentou o falecimento de seus integrantes.





Na tarde de ontem (26), o corpo do subtenente Da Silva foi sepultado em um cemitério na zona rural do Município de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).





O militar havia contraído a doença na semana passada, segundo o relato de seus colegas de farda e, no último sábado (25), acabou falecendo. O sepultamento ocorreu obedecendo as regras das autoridades sanitárias. Foi entoado toque de silêncio em homenagem ao militar.





Também no fim de semana o sargento PM Varela faleceu em decorrência do coronavírus. Ele estava hospitalizado. Na semana passada, o militar foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Fortaleza, apresentando os sintomas da doença e não resistiu. No fim de semana, Varela faleceu quando ainda estava hospitalizado.





Coronel





O tenente-coronel Alves foi o primeiro policial militar que faleceu em decorrência da pandemia. Ele passou várias semanas hospitalizado e chegou a apresentar melhoras. Mas acabou falecendo no último dia 8.





Polícia Civil





Também vitimado pelo coronavírus, falaceu há duas semanas o delegado da Polícia Civil do Ceará e presidente da Associação dos Delegados de Polícia (Adepol), Milton Castelo Filho. Ele havia sido internado em um hospital particular de Fortaleza com sintomas da doença ao retornar de uma viagem internacional.





(Blog do Fernando Ribeiro)