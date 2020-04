Justiça do Paraguai concede prisão domiciliar para Ronaldinho Gaúcho

Ex-jogador e o irmão, Assis, ganharam o direito de se transferir para um hotel quatro estrelas na capital Assunção.

Após 32 dias em uma cadeia do Paraguai, o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e o irmão Assis conseguiram mudar para regime de prisão domiciliar. A decisão foi concedida nesta terça-feira (7) e solicita que a dupla se mantenha em um hotel na cidade de Assunção até a finalização do processo na Justiça. A acusação é o uso de passaportes falsos no país.





Como garantia que o ídolo do Barcelona não vai fugir, a defesa efetuou um depósito de 1,6 milhão de dólares junto ao Banco Nacional de Fomento. Se Ronaldinho sumir, o Governo do Paraguai poderá resgatar o dinheiro.





Antes, os advogados dos brasileiros haviam tido três recursos negados. Agora, a Justiça determinou custódia policial permanente no hotel do ex-atleta.





Para a transferência ser efetivada, basta uma aceitação por parte de Ronaldinho e Assis. Sob risco de contaminação do novo coronavírus, os irmãos não participaram in loco do julgamento e devem enviar uma resposta através de videoconferência concordando ou não com a sentença.





O novo alojamento do astro deve ser o Hotel Palmaroga, avaliado como de quatro estrelas, no centro da capital Assunção. A diária média custa 64 dólares.





Via DN

Foto AFP