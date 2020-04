Uma imagem de Lula escoltado pela PF foi utilizada por Bolsonaro para rebater novo ataque de Haddad

O presidente da República, Jair Bolsonaro, usou uma foto do ex-presidente e ex-presidiário Lula da Silva (PT), nesta terça-feira (7), para rebater uma crítica de Fernando Haddad.





O ex-prefeito de São Paulo afirmou que nunca um presidente do Brasil se colocou em “situação tão humilhante” quanto Bolsonaro.





A declaração de Haddad foi feita após Mandetta declarar que segue no comando do Ministério da Saúde após acertar parte dos atritos com o chefe do Executivo.





Através da mesma rede social, Bolsonaro respondeu Haddad com uma foto de Lula sendo escoltado por agentes da Polícia Federal (PF) durante o tempo que foi preso após ter sido condenado pela operação “Lava Jato” por corrupção.