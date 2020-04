Líder norte-coreano está em “grave perigo” após cirurgia

A Coreia do Norte é uma das ditaduras mais fechadas do mundo.

Nesta segunda-feira (20), fontes do Departamento de Inteligência dos Estados Unidos descobriram que o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, está em “grave perigo” após passar por uma cirurgia cardiovascular. A informação é do correspondente Brian Stelter, da CNN dos EUA.





Em 15 de abril, Kim Jong Un não compareceu à comemoração de aniversário de seu avô. A situação chamou atenção e especulações sobre sua saúde. Ele foi visto quatro dias antes em uma reunião do governo.





Kim Jong Un é o filho mais novo de Kim Jong Il e assumiu o país após a morte de seu pai em 2011.





A Coreia do Norte é considerada uma das ditaduras mais fechadas do mundo, na qual nenhum veículo de imprensa é permitido além da mídia oficial do governo.





