Mãe de criança resgatada é encontrada morta na Lagoa da Maraponga, em Fortaleza

Pela manhã, a filha dela de apenas dois anos foi retirada da lago com vida por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

O corpo de uma mulher de 32 anos foi encontrado no fim da tarde deste sábado (4), na Lagoa da Maraponga, em Fortaleza. A mulher, que não teve a identidade divulgada, estava desaparecida desde sexta-feira (3). A filha dela, uma criança de dois anos, foi resgatada no local com vida pela manhã por uma equipe do Corpo de Bombeiros.





Um morador da região auxiliou nas buscas e indicou para os bombeiros a localização do corpo. "Eu encontrei ela debaixo de uma árvore do outro lado da margem da lagoa. Como eu conheço aqui há muito tempo, eu sempre observei questões como vento e a correnteza. Tudo o que colocam lá no outro lado vem parar aqui, e foi assim que eu encontrei e sinalizei para os bombeiros que fizeram a retirada do corpo dela", relatou.









Segundo a polícia, o sumiço de mãe e filha foi informado pelo pai da menina e marido da mulher. O veículo da família foi encontrado às margens da lagoa.





Resgate da criança

Agentes do Corpo de Bombeiros fizeram buscas na vegetação do entorno, mas não encontraram nada e acionaram uma equipe de mergulhadores. Um morador da região viu a menina próximo à margem e gritou pedindo o socorro dos mergulhadores, que retiraram a criança da água.









A menina mostrava estar em estado de choque e chegou a dizer "obrigado" várias vezes para os bombeiros. A criança foi conduzida a um hospital particular, que não divulgou o seu estado de saúde até a última atualização da matéria.





(Diário do Nordeste)

Foto Thiago Gadelha