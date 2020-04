Partido Novo aciona TSE para destinar fundo partidário ao combate do Coronavírus

O Partido Novo protocolou neste sábado um pedido cautelar junto ao TSE para destinar os recursos do fundo partidário no combate à pandemia do novo coronavírus.





O Partido Novo não utiliza os recursos do Fundo Eleitoral e estes recursos, acumulados há cinco anos, poderiam ser úteis para o combater aos efeitos no Brasil da pandemia de coronavírus. Para que os R$ 34 milhões sejam doados, porém, em tese, é proibido devido a Lei das Eleições e a Lei dos Partidos Políticos.





O pedido refere-se a uma consulta feita pelo Novo em 2019 sobre a possibilidade de devolver os recursos na integralidade para o Tesouro Nacional.





Fonte: O Antagonista