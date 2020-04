Menina de 2 anos é resgatada na Lagoa da Maraponga; mãe está desaparecida e é procurada

Segundo os bombeiros, a menina aparentava estar em estado de choque e disse "obrigado" diversas diversas vezes a eles.

Uma criança de dois anos foi resgatada por mergulhadores do Corpo de Bombeiros na Lagoa da Maraponga, na manhã deste sábado (4). A mãe da menina está desaparecida e é procurada pela equipe no local. Familiares disseram que as duas haviam saído de casa ainda na manhã do dia anterior.





Segundo os bombeiros, a menina aparentava estar em estado de choque e disse "obrigado" diversas vezes a eles. Ela foi conduzida a um hospital particular. Não há detalhes sobre o estado de saúde dela.





Segundo a polícia, o sumiço delas foi informado pelo pai da menina e marido da mulher desaparecida. Segundo o relato dele, as duas saíram de casa, no Bairro Mondubim, ainda na manhã da sexta-feira. Sem notícias das duas até a meia-noite deste sábado, informou às autoridades o desaparecimento das duas.





O veículo da família foi encontrado às margens da lagoa. Agentes do Corpo de Bombeiros fizeram buscas na vegetação em torno da lagoa, mas não encontraram nada e acionaram uma equipe de mergulhadores.





Pela manhã, um morador da região viu a menina boiando e gritou pedindo o socorro dos mergulhadores, que retiraram a menina da água.





As causas do desaparecimento ainda não foram esclarecidas. Familiares da criança foram ao local mas, abalados, não quiserem falar com a reportagem. Os bombeiros afirmaram que a Lagoa da Maraponga é muito extensa e está com nível alto, devido às chuvas dos últimos dias, o que dificulta as buscas.





(Diário do Nordeste)