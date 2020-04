Vice-Procurador-Geral Eleitoral dá parecer favorável pelo cancelamento do registro do PT

O vice-procurador-geral eleitoral Renato Brill de Goés deu parecer pela admissibilidade de ação de cancelamento de registro de partido político do PT, diz o Estadão.

A ação em curso investiga se O PT recebeu dinheiro de origem estrangeira, o que é crime e pode levar à cassação do partido. Ele alega que no curso da Lava Jato restou demonstrado que o PT recebeu recursos de origem estrangeira.





“Diante de tal contexto, forçoso reconhecer a existência de indícios suficientes do recebimento, por parte do Partido dos Trabalhadores – PT, ora requerido, via interpostas pessoas, de recursos oriundos de pessoas jurídicas estrangeiras (Keppel FELS e Toshiba), inclusive para pagamento de despesas contraídas pelo próprio Partido, a evidenciar, em tese, interesse direto da instituição partidária e não apenas de dirigente seu, circunstância que autoriza o prosseguimento do feito quanto à hipótese do inciso I do art. 28 da Lei dos Partidos Políticos, com a inauguração de sua fase de instrução.”