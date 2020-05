MATANÇA NA CIDADE DE SANTANA DO ACARAÚ!

Mais um crime de morte foi registrado na noite desta quinta-feira (30), no bairro Gerardo Arcanjo (Rio das Garças), em Santana do Acaraú. A vitima, Carlos Eduardo Carneiro, 34 anos, segundo a Polícia, ele foi assassinado a bala em frente a casa do sogro Raimundo Roseno (Nem Roseno), por volta das 19h20min. Segundo testemunhas, a vítima estava chegando em casa, quando foi alvejado pelas costas. Não há informações sobre a autoria do crime.





O rabecão recolheu o corpo para ser necropsiado no IML de Sobral.





Carlos Eduardo não tinha passagem pela polícia.

A Polícia Civil irá investigar o crime.





