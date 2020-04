Milhões de pessoas em todo o mundo estarão conectadas para lembrar o valor da morte de Jesus Cristo

Na noite antes de morrer, Jesus pediu que seus seguidores se reunissem para lembrar a sua morte. Ele disse: “Persistam em fazer isso em memória de mim.” — Lucas 22:19.





Em obediência a essa instrução, na terça-feira, 7 de abril de 2020, após o pôr do sol, milhões de Testemunhas de Jeová e pessoas interessadas em todo o mundo estarão conectadas — de suas próprias casas — por meio de videoconferências ou outros meios eletrônicos para lembrar o valor do sacrifício de Jesus. Uma palestra bíblica explicará por que a morte de Jesus é tão importante e como ela pode nos beneficiar.





Com o intuito de criar expectativa para essa celebração, no sábado e no domingo, 4 e 5 de abril de 2020, um discurso especial com base na Bíblia será feito em todo o mundo. O tema é: “Existe um líder em quem você pode confiar?”





Você, sua família e seus amigos estão convidados para se conectarem conosco! Para saber a hora e o link da videoconferência, fale com uma Testemunha de Jeová em sua região ou acesse a gravação desses discursos no site jw.org.