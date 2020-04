Foragido da Justiça é capturado em ação da polícia em Monsenhor Tabosa

Um trabalho coordenado pelo Delegado Dr. Luiz Artur e que contou com a participação de equipes das Polícias Civil e Militar, resultou na captura de um foragido da Justiça com uma extensa ficha criminal em Monsenhor Tabosa, no interior do Ceará. Adriano Carneiro do Nascimento (26), conhecido como “Adriano Mambira”, foi preso, na manhã desta quinta-feira (2). A ofensiva denominada “Inercia” contou também com auxílio de um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).





Conforme levantamentos policiais, o capturado é suspeito de cometer crimes como homicídio doloso, associação criminosa e roubo, além de ser suspeito também de cometer um roubo e um estupro na cidade, no último dia 23 deste mês. A operação policial foi desencadeada, nessa terça-feira (31), pela Delegacia Municipal de Monsenhor Tabosa.





Após incursões em uma região de mata com o apoio de equipes da Delegacia Municipal de Tamboril, Delegacia Regional de Crateús, policiais militares da Força Tática (FT) das cidades de Crateús, Nova Russas e Santa Quitéria, além de uma aeronave da Ciopaer, a Fênix 02, o infrator foi localizado.





Contra Adriano, havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio qualificado ocorrido em 2019, que foi cumprido na manhã de hoje (2).





O homem foi levado para a Delegacia Municipal de Nova Russas, onde também foi autuado pelos crimes de roubo majorado e estupro. Agora, ele se encontra à disposição da Justiça.





Outra prisão Um outro suspeito de participar de uma ação criminosa junto com Adriano, no último dia 23 deste mês, foi preso durante as diligências. Antônio Alexandre Pereira de Sousa (18) foi encontrado na localidade de Jacinto, zona rural da cidade. Com ele, uma arma de fogo foi apreendida. Antônio Alexandre foi autuado em agrante pelos crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo.





(Blog Manuel Sales)