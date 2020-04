URGENTE: JOVEM É EXECUTADO A BALA NO PARQUE SANTO ANTÔNIO, EM SOBRAL

Por volta das 21h00 desta quinta-feira, dia 02, foi registrado um homicídio a bala na rua Nossa Sra. de Fátima, bairro Parque Santo Antônio.

Um jovem identificado como Apolônio, foi executado com vários tiros na cabeça.



Os autores do crime fugiram logo após o crime, tomando destino ignorado.



As Polícias Civil e Militar estão realizando diligências na tentativa de efetuar a prisão dos suspeitos.



A Perícia foi acionada para o local.



Quinze homicídios dolosos foram registrados em Sobral no corrente ano.



Mais detalhes em instantes.