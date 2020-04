Moro apresenta print de conversa com Bolsonaro no WhatsApp

A conversa foi divulgada com exclusividade pelo Jornal Nacional, da Rede Globo.

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, enviou, nesta sexta-feira (24), um print de uma conversa com o presidente da República, Jair Bolsonaro, no aplicativo de mensagens WhatsApp.





O conteúdo da conversa foi divulgado com exclusividade pelo “Jornal Nacional”, da Rede Globo, minutos atrás.





De acordo com o conteúdo do print divulgado por Moro, o presidente Bolsonaro pediu para trocar o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Maurício Valeixo, após enviar uma matéria do site O Antagonista dizendo que a PF estava na cola de “10 a 12 deputados bolsonaristas”.

“Mais um motivo pra troca”, escreveu Bolsonaro, de acordo com a conversa divulgada por Moro.

Moro respondeu enfatizando que o inquérito da investigação compartilhada por Bolsonaro estava no Supremo Tribunal Federal (STF):

A Presidência da República ainda não se pronunciou sobre os prints apresentados pelo ex-ministro Moro à Globo.





(Renovamídia)