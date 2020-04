Moro manda investigar desvio de verbas para a Covid-19

De acordo com o ministro da Justiça, Polícia Federal irá apurar desvios "em qualquer lugar que isso ocorra".



Nesta segunda-feira (20), o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, informou que determinou a abertura de investigações, pela Polícia Federal (PF), para apurar o desvio de verbas que seriam destinadas de enfrentamento ao coronavírus. O anúncio foi feito em suas redes sociais.



A medida ocorre após notícias do uso indevido dos recursos no combate à Covid-19. Uma delas aponta que o governo do estado do Amazonas gastou R$ 2,9 milhões em 28 ventiladores pulmonares que, posteriormente, foram considerados “inadequados” pelo Conselho Regional de Medicina para tratar pacientes com a doença.



Documentos mostraram que a empresa que vendeu os equipamentos é, na verdade, uma loja especializada em vinhos e que o valor unitário de cada aparelho saiu até quatros vezes mais caro do que o praticado no mercado.



Em sua conta do Twitter, Moro disse que vai trabalhar em conjunto com a Controladoria-Geral da União.



– Determinei à Polícia Federal a abertura de investigações para apurar de forma implacável qualquer desvio de verba federal destinada ao combate do novo coronavírus, em qualquer lugar que isso ocorra. Trabalharemos juntos com a CGU – escreveu.

(Pleno News)