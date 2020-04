Mulher implora a Bolsonaro que encerre a quarentena

Emocionada, educadora disse que não queria dinheiro do governo, mas que queria trabalhar.

O presidente Jair Bolsonaro compartilhou em suas redes sociais, nesta quinta-feira (2), um relato comovente de uma professora que o parou na frente do Palácio da Alvorada pedindo pelo fim da quarentena imposta para a população de diversos estados em razão da pandemia de coronavírus.





Visivelmente emocionada, e acompanhada dos filhos que também choravam, a mulher disse que não queria o dinheiro do governo, mas que queria voltar a trabalhar.





– Eu vim aqui pedir, não é por mim, mas por milhões, milhares de pessoas, que tão sentindo a necessidade. Eu não quero dinheiro do governo, eu quero trabalho, eu quero voltar a minha vida normal – pediu a professora.

A professora, que disse estar sem poder trabalhar por atuar em uma escola particular, também criticou a atuação de parte da imprensa que, segundo ela, “não conhece a realidade do povo”.





– A imprensa não ajuda a gente, a imprensa faz é acabar com a nossa vida, eles não sabem, por que eles não passam necessidade, eles estão aí só pra falar mentira e acabar com a vida do povo – protestou.





A educadora ainda criticou o papel dos governadores diante da situação.





– O povo quer liberdade, esses governadores querem o quê? Que o povo dependa do dinheiro deles, e eu não tenho nada. Acordo cedo, não durmo, preocupada com a minha vida – completou.





(Pleno News)