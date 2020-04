NOTA DE FALECIMENTO DE DONA ROSA RIBEIRO DA SILVA AGUIAR

Morreu na manhã desta quarta-feira, dia 12, no Hospital Regional Norte, Dona Rosa Ribeiro da Silva Aguiar, 83, genitora da vereadora "Fransquinha do Povo".





Dona Rosa Ribeiro morava em São José do Torto, elas nasceu na Fazendo Augustura, sendo uma das construtoras do Distrito de São José do Torto.





A Deus pedimos que dê conforto aos familiares e amigos neste momento de dor. Muito respeitosamente, prestamos as nossas condolências e deixamos os nossos mais sinceros pêsames.