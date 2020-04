Em menos de quatro meses, Ceará ultrapassa a marca de 100 mulheres assassinadas no ano

O Ceará ultrapassou, na noite desta segunda-feira (20), a marca de 100 assassinatos de mulheres neste ano. Uma jovem de 23 anos de idade se tornou a 101ª mulher morta no estado em apenas quatro meses, incompletos. A violência contra a mulher tem aumentado no mesmo ritmo dos assassinatos em geral no Ceará, desde o início de 2020.





Layane Mesquita da Silva era uma ex-presidiária que havia recebido da Justiça o direito de cumprir a pena em liberdade mediante monitoramento eletrônico. Ela usava uma tornozeleira e tinha que cumprir a determinação judicial de permanecer em casa.





Mesmo cumprindo a ordem da Justiça, Layane não escapou de um “acerto de contas” de facções criminosas. Na noite desta segunda-feira (20), ela e o irmão, Francisco Lucas Ribeiro dos Santos, 25, foram mortos com muitos tiros de pistola dentro de casa, no bairro Parque Luzardo Viana, Município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. Com a morte dela, agora são 101 mulheres assassinadas no Ceará neste primeiro quadrimestre do ano, faltando ainda nove dias para o fim de abril.





As mortes violentas de mulheres no Ceará estão ligadas, em sua maioria, ao envolvimento das vítimas com o crime, como tráfico de drogas e participação em grupos criminosos (facções). Outros componentes desta estatística são os casos de feminicídio (passionais) e os crimes sexuais (estupros seguidos de assassinatos), além de latrocínios (roubos seguidos de morte).





Balanço





Em janeiro deste ano, 30 mulheres foram mortas no Ceará. O número se repetiu em fevereiro (30). Em março foram 27 casos; e em abril (entre os dias 1º e 20) já foram contabilizados 14 crimes do gênero.





Veja a seguir a lista das mulheres mortas no Ceará neste mês de abril:





01 (04/04) – Leila Tatiana de Sousa Silva, 21 (bala) – B. Luiz Alves (LIMOEIRO DO NORTE)





02 (05/04) – Ana Alice Dias de Sousa, 15 (bala) – Residencial Nova Caiçara (SOBRAL)





03 (05/04) – Roberta Ariela da Silva de Holanda (outros meios) – Centro (MARACANAÚ)





04 (05/04) – Fabiana de Sousa Lima (outros meios/foice) – Bairro Croatá 2 (AQUIRAZ)





05 (06/04) – Miriam Arruda da Silva, 72 (bala) – B. Aerolândia (CAPITAL)





06 (07/04) – Daiane Kelvia Marques, 35 (bala) – (MARCO)





07 (08/04) – Débora Nascimento dos Santos, 21 (bala) – Sede (JUAZEIRODO NORTE)





08 (09/04) – Cristiana Maria Barbosa de Andrade, 42 (bala) – Barra do Ceará (CAPITAL)





09 (10/04) – Karoline da Silva Martins, 21 (bala) – B. Pirambu (CAPITAL)





10 (16/04) – Erlândia Barros Morais Mendes, 26 (bala) – B. Presidente Kennedy (CAPITAL)





11 (16/04) – Maria Ruth Braga de Sousa, 25 (bala) – (TRAIRI)





12 (17/04) – Maria Luciana Martins de Carvalho, 41 (bala) (SÃO GONÇALO DO AMARANTE)





13 (18/04) – Maria das Graças Pereira Costa, 61 (bala) – Bairro Tabajara (ARACATI)





14 (20/04) – Layane Mesquita da Silva, 23 (bala) – Parque Luzardo Viana (MARACANAÚ)





(Fernando Ribeiro)