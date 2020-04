É com pesar que noticiamos o falecimento de Dona Francisca Ximenes Bezerra, ocorrido no início da noite desta segunda-feira, dia 27, no Hospital Regional de Sobral.





Que Deus conforte os corações dos familiares e amigos neste momento de dor.





"Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá; e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso?"

- João 11:25-26