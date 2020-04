Mourão critica: "Moro poderia apenas ter pedido demissão"

Três dias depois da crise instalada no governo com a saída de Sergio Moro do Ministério da Justiça, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse nesta segunda-feira (27) que o episódio não se deu de forma apropriada.





– Dentro da minha cultura, a forma como o ex-ministro Moro saiu não é a mais apropriada. Ele poderia simplesmente ter solicitado sua demissão. Só isso já seria um problema para o governo pelas próprias características do Sergio Moro e tudo o que ele representa para o país. Vida que segue agora – disse Mourão em uma videoconferência com a consultoria política Arko Advice.





Na videoconferência, Mourão afirmou ainda que Moro teve “um papel importantíssimo na vida nacional” ao longo da Operação Lava Jato.





– Por sua resiliência, por sua seriedade, ganhou papel importante na mitologia nacional, na mitologia temporária que se vive no Brasil. Fez um bom trabalho no Ministério da Justiça. Como todo e qualquer relacionamento entre um chefe e seu subordinado, aconteceram algumas rusgas – reconheceu o vice-presidente.





