Número de curados da Covid-19 no mundo passa de 400 mil

China continua como o país com maior número de pessoas recuperadas.

Segundo um levantamento realizado pela universidade norte-americana Johns Hopkins, o número de pessoas curadas da Covid-19, até este domingo (12), passou de 416 mil pessoas. A marca de 400 mil recuperados foi atingida ainda na noite de sábado (11).





O ritmo de pessoas curadas aumentou nos últimos dias, com um incremento de mais de 50 mil pessoas em apenas 48 horas.





Na liderança do número de pessoas recuperadas continua a China, com mais de 77 mil pacientes, seguida pela Espanha com 59 mil e pela Alemanha, com 57 mil.





Os Estados Unidos, país onde fica localizada a universidade e atual epicentro dos casos de Covid-19, chegou ao número de 32 mil recuperados neste domingo, ocupando a sexta colocação entre os países.





(Pleno News)