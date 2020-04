PANDEMIA DA BALA EM SOBRAL!

Mais um crime de morte foi registrado na cidade de Sobral!





Por volta das 13h20 desta quarta-feira, dia 22, foi registrado um crime de homicídio a bala na rua Monsenhor José Furtado, no bairro Padre Palhano. A vítima foi um homem identificado como Guedes, vulgo "Guegueu".



Os autores do crime fugiram logo após o crime em rumo ignorado.



A Polícia está realizando diligências na tentativa de prender os criminosos.



Esse é o segundo homicídio registrado em Sobral em menos de 24 horas.



22 homicídios dolosos foram registrados em Sobral no corrente ano.





Mais detalhes em breve.