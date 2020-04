Com aval de Lula, congressistas do PT aderem ao "Fora Bolsonaro"

O PT começou a defender a saída de Jair Bolsonaro da Presidência da República. A nova posição tem o aval do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se reuniu em videoconferência com os congressistas do partido, afirma o site Poder 360.





Até agora, O PT manteve cautela em embarcar no pedido de saída do presidente , “ele ganhou as eleições e agora teremos que amargar porque sabemos que o mandato é de 4 anos”, chegou a afirmar Lula.





As primeiras manifestações pela deposição de Bolsonaro já figuram nas redes sociais de congressistas do PT.





Uma nota oficial do site do Partido dos Trabalhadores também indica que este será o caminho do PT a partir de agora.