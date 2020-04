Pandemia da violência no Ceará deixa 12 pessoas mortas em assassinatos nas últimas 24 horas

Após um fim de semana prolongado com 36 assassinatos no estado, o Ceará voltou a registrar mais mortes violentas nesta segunda-feira (13). Nas últimas 24 horas, ao menos, 12 pessoas foram vítimas de homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. Somente na Grande Fortaleza, ocorreram oito crimes de morte, além de outros quatro no interior.





Na Capital, a Polícia registrou dois assassinatos na Barra do Ceará e mais um caso no Pan-Americano. Na Região Metropolitana foram dois homicídios em Pacajus, um duplo assassinato em Chorozinho e um homicídio em Caucaia.





No interior do estado, quatro pessoas foram assassinadas nas últimas 24 horas nos seguintes Municípios: Itarema, Russas, Milhã e Barreira.





Crimes na Capital





Um homem foi morto, a tiros, na manhã desta segunda-feira, quando seguia à pé para o trabalho, um posto de combustíveis na Barra do Ceará (zona Oeste). O crime aconteceu na Rua César Correia, onde a vítima, não identificada, foi perseguida e morta com vários tiros.





Na Rua Rio Grande do Norte, no bairro Pan-Americano, um jovem de 20 anos, já envolvido em vários delitos, foi morto, a tiros, na tarde de ontem. O morto foi identificado como Arilson Filgueiras do Nascimento. Testemunhas contaram que ele foi atacado por bandidos que estavam em uma motocicleta e fugiram em alta velocidade após terem atirado na vítima.





Um, homem, ainda não identificado, foi morto a tiros, na noite desta segunda-feira (13), na Barra do Ceará, o segundo crime do dia no mesmo bairro. O caso ocorreu por volta de 22 horas, no cruzamento da Avenida Coronel Carvalho com Rua Adolfo Sales. Segundo a Polícia, populares informaram que a vítima estava na garupa de uma moto quando foi baleada. A dupla estava fazendo assaltos na área. Ao lado do corpo, a Polícia encontrou uma arma falsa. O comparsa, piloto da moto, fugiu.





Crimes na Região Metropolitana





Dois jovens que trafegavam de moto por uma estrada na localidade de Choró Riacho, na zona rural do Município de Chorozinho, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foram assassinados, a tiros, na manhã desta segunda-feira (13). Apenas um deles foi identificado. Tratava-se de Joaquim Cléber Costa de Moura, 20 anos, mecânico de motocicletas.





Dois crimes de morte foram registrados nas últimas 24 horas no Município de Pacajus, na RMF. Na tarde de ontem, o jovem Mateus dos Santos Alexandre, 22, foi morto, a tiros, no bairro Buriti. Ele era envolvido em vários crimes naquela cidade, inclusive mortes.





Já na madrugada de hoje (14), por volta de uma hora, criminosos invadiram uma casa na comunidade do Papoco, no bairro Buriti dos Esmero, também em Pacajus, e assassinaram um jovem com vários tiros. A vítima não foi identificada.





No bairro Cigana, em Caucaia, um homem foi morto a tiros na Rua Cruzeiro do Sul, próximo à linha férrea. O crime aconteceu na tarde de ontem e a vítima não foi identificada.





Crimes no interior do estado





Um comerciante foi assassinado na manhã desta segunda-feira (13) em sua residência e também ponto comercial na cidade de Milhã, no Sertão Central. A vítima, identificada apenas por Leone, foi executada com vários tiros por dois pistoleiros encapuzados. Nada foi roubado do local, o que afasta a hipótese de um latrocínio.





Na localidade de Alto Vermelho, zona rural do Município de Barreira, moradores encontraram o corpo de um desconhecido. O cadáver, já em adiantado estado de decomposição, apresentava marcas de tiros na cabeça. O crime segue em mistério.





Em Russas, no Vale do Jaguaribe, um homem que trabalhava no carregamento braçal de cargas para caminhões foi morto, a pauladas, na noite de ontem. A Polícia não conseguiu, ainda, pistas dos autores do homicídio.





Em Itarema, no Litoral Norte do estado, um supervisor de garis foi morto a tiros, na noite passada, na localidade de Angicos. Carlos Alberto Holanda, 25 anos, foi assassinado a caminho de sua residência.





(Blog Fernando Ribeiro)