O vereador Thiago Ramos denuncia a farra com dinheiro público em Sobral, ou seja, a Prefeitura alugou um ponto comercial no bairro Boa Vizinhança (Parque das Nações), pelo VALOR DE R$ 324.000,00 (trezentos e vinte e quatro mil reais) com dispensa de licitação.

