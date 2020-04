PDT anuncia pedido de impeachment de Bolsonaro

O PDT anunciou que irá apresentar um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. “Diante da irresponsabilidade do presidente em meio à pandemia, estimulando indiretamente a contaminação de milhares de pessoas, e dos seus ataques constantes ao Congresso, Judiciário e à imprensa livre, o PDT entrará ainda hoje com um pedido de impeachment na Câmara”, disse Lupi.





Segundo o presidente da sigla, o pedido é resposta contra ‘ameaças Bolsonaro contra a democracia’: “O pedido traz diferentes argumentos que expõem as ameaças à democracia feitas pelo atual presidente. Caberá à Câmara dos Deputados analisar e votar ou não o nosso pedido. O papel do PDT é defender a democracia e a saúde do povo brasileiro”, afirmou.





Um pedido semelhante ao do do PDT foi apresentado pelo Psol no dia 18 de março. Junto a este pedido, o partido socialista anexou 1 milhão de adesões numa petição online.





Além do afastamento do mandatário brasileiro, os autores pedem ao STF que obrigue Rodrigo Maia a colocar em análise o pedido de impeachment; que determine que o presidente se abstenha de participar de aglomerações; que exija de Bolsonaro a comunicação prévia de suas pretensões de saídas em público e que o presidente apresente seu prontuário médico e os resultados de exames de covid-19.





(República de Curitiba)