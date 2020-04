POLÍCIA CIVIL PRENDE DUPLA E APREENDE 7 KG DE MACONHA EM JUAZEIRO DO NORTE/CE

Um homem e uma mulher foram presos e mais de 7 kg de maconha foram apreendidos, na manhã deste sábado (25), em Juazeiro do Norte, cidade pertencente à Área Integrada de Segurança 19 (AIS 19). A ação foi realizada por policiais do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), com o auxílio do Sistema Policial Indicativo de Abordagem (Spia) e de informações repassadas por operadores do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). Um veículo também foi apreendido durante a atuação dos agentes de segurança. Os envolvidos e todo material apreendido foram levados para a unidade local da PCCE, onde foi instaurado inquérito policial.





A ação aconteceu a partir de investigações relacionadas ao tráfico interestadual de drogas, que tinha como alvo o transporte de entorpecentes de Pernambuco para o Ceará. Segundo o que foi apurado pelos policiais do NCTD, um veículo modelo Fiat Strada fazia o translado do material ilícito entre os municípios de Cabrobó, em Pernambuco, e Juazeiro do Norte. Com base nas informações levantadas, as características do automóvel em questão foram incluídas no sistema de alerta do Spia.





Na manhã de hoje, o deslocamento do carro foi identificado pelos sensores, vindo de Pernambuco e entrando pelas cidades de Barbalha e, posteriormente, por Juazeiro do Norte. Com isso, uma ação foi montada com policiais do NCTD para que fosse feita a interceptação do automóvel, que aconteceu em um posto de combustíveis situado no bairro Triângulo. No interior do veículo estavam os pernambucanos Cicero Vieira da Fonseca (64) e Maria Cicera da Silva Rodrigues (23), ambos sem antecedentes criminais no Ceará até então.





Os dois foram abordados e o veículo foi vistoriado pelos policiais civis. Os agentes da PCCE retiraram o forro da carroceria e encontraram várias embalagens contendo maconha, totalizando 7,100 kg da droga, já prontos para distribuição. A dupla foi encaminhada para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde foram autuados em flagrante por tráfico e associação para o tráfico de drogas.





Na unidade policial, foi constatado ainda que Maria Cicera é esposa de um indivíduo identificado como João Marcos Saturnino (27), que foi preso em outubro do ano passado com mais de 11 kg de maconha e 400 gramas de cocaína, também em ação do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD). A Polícia Civil continua com as investigações, com o objetivo de capturar outros partícipes da prática ilícita.





Denúncias





A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número (88) 99997-7275, que é o WhatsApp do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) do Cariri, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem de áudio, de texto ou vídeo. O sigilo e o anonimato são garantidos.

(SSPDS/CE)