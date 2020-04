Polícia Civil orienta sobre como evitar golpes em compras virtuais durante quarentena

Nesse momento de quarentena para evitar a propagação do novo coronavírus, as pessoas com mais tempo dentro de casa e, como consequência, estão utilizando a comodidade da internet para efetuar diferentes tipos de compras com mais frequência. Esse cenário é muito propício para os criminosos aplicarem golpes no meio virtual, por isso a necessidade de alguns cuidados redobrados nesse período. A Polícia Civil orienta para que todos quem atentos para realizar compras pela internet de forma segura.





O delegado Julius Bernardo, da Célula de Inteligência Cibernética do Departamento de Inteligência Policial (DIP) da Polícia Civil, explica que ao optar por uma compra online, o consumidor deve verificar a reputação do site em buscadores. “Em uma pesquisa rápida na internet, é importante observar o que as pessoas estão comentando, se já foram vítimas de algum golpe, se o site é seguro e de confiança”, reitera.





Os criminosos têm agido de diversas formas para enganar potenciais vítimas. Nos sites de compras online, o hacker vai tentar obter os dados cadastrados do usuário e, dessa forma, efetuar compras não autorizadas. O criminoso também pode utilizar tais informações pessoais e bancárias em diversos outros sites para aplicar mais golpes, o que potencializa o dano para a vítima. Para evitar essa situação, o delegado Julius Bernardo salienta que não é recomendado a utilização da mesma senha e login em todos os sites visitados, tampouco deixar salvo de forma automática os dados do cartão de crédito. “Também é preciso ter cuidado com links, formulários e aplicativos suspeitos, pois também podem capturar informações que podem ser utilizadas em golpes”, informa. Uma atenção especial para sites e aplicativos falsos sobre o novo corona vírus, que podem solicitar dados para o cadastro em algum suposto benefício. “Sempre é necessário checar a informação em algum meio oficial do Governo”, alerta.





Algumas dicas para se proteger desse tipo de golpe virtual são





– Não faça download de aplicativos suspeitos;





– Não abra links desconhecidos; -Não forneça seus dados sem antes verificar a segurança do site;





– Desconfie sempre e cheque a procedência do site; -Não cadastrar a mesma senha e login em todos os sites utilizados;





– Não deixe os dados do cartão de crédito salvos no site.





A população deve registrar um Boletim de Ocorrência (B.O) caso tenha sido alvo de algum golpe. O registro pode ser realizado pela Delegacia Eletrônica (Deletron), através do endereço eletrônico. Com o B.O registrado, a vítima deve entrar em contato com o seu cartão de crédito para tentar cancelar a compra não reconhecida e informar também a loja onde a compra foi efetuada.





Com informações do portal Manuel Sales