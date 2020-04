URGENTE! COREAÚ REGISTRA 23 CASOS POSITIVOS DE CORONAVÍRUS

A cidade de Coreaú, com apenas 23 mil habitantes, situada no sertão da zona norte do Ceará, teve um aumento abrupto de casos positivos de Coronavírus nas últimas 24 horas. O número saltou de 4 para 23.





A informação foi divulgada pelo Prefeito Carlos Roner, durante uma transmissão ao vivo pelo seu Instagram, no final da tarde desta terça-feira (21).





Roner anunciou de imediato a colocação de barreiras nas entradas da cidade e a desinfecção de vários bairros.

Segundo informações obtidas pelo blog, o maior foco da infecção pode ter sido causado por um jantar festivo realizado por uma pessoa que teria chegado do Maranhão.





Com a realização ainda em curso de testes rápidos, a previsão é que o número de infectados aumente nas próximas horas.





Fonte: Camocim Online