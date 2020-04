POLÍCIA CIVIL PRENDE IRMÃOS SUSPEITOS DE HOMICÍDIO EM FORQUILHA/CE

Em mais uma ação de investigação para elucidar crimes no Estado, a Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da Delegacia Municipal de Forquilha, cumpriu, nesta segunda-feira (27), mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em desfavor de dois irmãos suspeitos de um homicídio ocorrido neste mês em Forquilha, na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) no Estado.





Segundo investigações, os policiais civis identificaram como suspeitos do crime: Matheus Teles Martins (19), sem antecedentes criminais, e irmão dele, um adolescente de 17 anos, que possuía passagens por atos infracionais análogos aos crimes de porte ilegal de arma de fogo e roubo a pessoa. Em desfavor dos infratores foi dado cumprimento à prisão preventiva pelo homicídio.





A motivação do crime, como apontam as apurações dos investigadores, seria em razão de disputa de território entre grupos criminosos. Após encerramento do procedimento na unidade policial, os irmãos foram colocados à disposição da Justiça.

O crime





A vítima identificada como Luis Aristides Souza Fernandes (19), vulgo “Pequeno”, foi lesionada por disparos de arma de fogo quando estava na Rua Joaquim Sabóia Rodrigues, no bairro Cidade de Deus, em Forquilha. Os levantamentos indicaram que os dois irmãos estavam em uma motocicleta quando cometeram o crime. O homem chegou a ser encaminhado para uma unidade hospitalar, mas foi a óbito.





(Polícia Civil CE)