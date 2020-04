Polícia Militar apreende arma de fogo e recupera moto roubada em Forquilha

Hoje, dia 01, por volta das 20:00, a Polícia Militar, por meio da composição policial da cidade de Forquilha, em patrulhamento pela Av. Jornalista Vicente Loiola se depara com dois elementos em atitude suspeita, em uma moto Fan 160 de cor vermelha, na qual a placa não correspondia com o veículo. A composição seguiu em direção aos indivíduos, que ao avistar a viatura começam a atirar contra a composição (um dos disparos atingiu o retrovisor esquerdo da viatura). Na CE que dá acesso a Santa Quitéria, os elementos caem da moto e fogem no matagal. Foi recuperado uma Pistola calibre 380 e o veículo, que foi utilizado há dois dias em um assalto em uma lotérica de Forquilha.

(Uniseg)