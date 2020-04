POLICIAIS PENAIS DO CEARÁ EM AÇÃO!

Três indivíduos foram presos na noite desta quinta-feira(17), após praticarem uma série de assaltos no município de Irauçuba. Na sede da cidade, eles fizeram dois assaltos, e ao empreenderem fuga pela BR 222, também assaltaram um grupo de pessoas que estavam num carro com problema mecânico, parado às margens da rodovia, próximo a entrada de acesso ao Distrito de Juá.





Uma viatura com agentes do Grupo de Operações Regional (GORE) do Sistema Prisional de Sobral passou pelas vítimas minutos depois do assalto e foram informados da ocorrência.





Os Policiais conseguiram abordar o veículo dos acusados, um Honda City, na localidade denominada Lajes, há cerca de 5 km depois do Distrito de Patos, quando eles empreendiam fuga sentido sentido Sobral.





A Polícia Militar de Irauçuba, que estava em diligências na ocorrência dos dois assaltos, foi até o local informado e constatou que os homens eram os apontados como autores dos assaltos em Irauçuba de outras ocorrências na cidade ocorridas em outros dias, pois as características do carro batiam com uma série de denúncias já realizadas. Foram presos três homens, naturais do município de Forquilha, com eles foi apreendido 1 simulacro de pistola e 8 celulares, possivelmente objetos de roubo ou furto.





Os indivíduos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, para a realização dos procedimentos legais.